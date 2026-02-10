Минобороны заявило о нейтрализации 44 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в период с 14:00 до 16:00 перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотника, заявили в Минобороны России во вторник.

В ведомстве заявили, что 19 дронов ВСУ нейтрализованы над акваторией Азовского моря, 12 - над Крымом.

Шесть БПЛА перехвачены и уничтожены над Белгородской областью, пять - над Курской областью и по одному дрону над Брянской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.