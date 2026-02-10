Руководство Госдумы обсудило с Лавровым вопросы внешней политики

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым обсудили вопросы реализации внешней политики России, сообщили в пресс-службе палаты .

Также обсуждалась подготовка к "правительственному часу" с участием Лаврова, который запланирован на 11 февраля.

Володин поздравил Лаврова, всех сотрудников МИД и ветеранов дипломатической службы с отмечаемым 10 февраля Днем дипломатического работника, отметив их вклад в защиту суверенитета страны, прав граждан России и соотечественников за рубежом. Также спикер отметил, что между Госдумой и Министерством иностранных дел сложился конструктивный диалог, депутаты поддерживают предпринимаемые шаги для укрепления основ справедливого многополярного миропорядка.