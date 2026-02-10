Поиск

Руководство Госдумы обсудило с Лавровым вопросы внешней политики

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым обсудили вопросы реализации внешней политики России, сообщили в пресс-службе палаты .

Также обсуждалась подготовка к "правительственному часу" с участием Лаврова, который запланирован на 11 февраля.

Володин поздравил Лаврова, всех сотрудников МИД и ветеранов дипломатической службы с отмечаемым 10 февраля Днем дипломатического работника, отметив их вклад в защиту суверенитета страны, прав граждан России и соотечественников за рубежом. Также спикер отметил, что между Госдумой и Министерством иностранных дел сложился конструктивный диалог, депутаты поддерживают предпринимаемые шаги для укрепления основ справедливого многополярного миропорядка.

МИД Вячеслав Володин Госдума Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сын экс-президента ВФЛА Балахничева арестован по подозрению в его убийстве

 Сын экс-президента ВФЛА Балахничева арестован по подозрению в его убийстве

ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги в шести регионах РФ

Обязательная геномная регистрация военных одобрена в первом чтении

Роскомнадзор заявил, что продолжит последовательно ограничивать работу Telegram

 Роскомнадзор заявил, что продолжит последовательно ограничивать работу Telegram

Задержан третий соучастник покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

 Задержан третий соучастник покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

Шесть вузов РФ с 1 сентября начнут прием по новым образовательным программам

 Шесть вузов РФ с 1 сентября начнут прием по новым образовательным программам

В Кремле подтвердили возобновление контактов с Францией на техническом уровне
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8363 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 267 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });