Минздрав выдал разрешение для противоопухолевой мРНК-вакцины Центра Блохина

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав России выдал разрешение на применение противоопухолевой мРНК-вакцины для терапии меланомы; препарат произведен НМИЦ онкологии им. Блохина, сообщили в министерстве.

"Минздрав России выдал разрешение на применение индивидуализированного биотехнологического лекарственного препарата (иБТЛП): "Неовак-РОНЦ", персонализированная неоантиген-специфическая мРНК вакцина для терапии меланомы, производитель ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России", - говорится в сообщении пресс-службы министерства во вторник.

Препарат разработан совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России и НМИЦ радиологии Минздрава, уточнили в пресс-службе.

Индивидуализированный биотехнологический лекарственный препарат применяется в соответствии с индивидуальным медицинским назначением. Он изготавливается для конкретного пациента в медицинской организации, в которой применяется такой препарат. Он имеет в составе соединения, синтезированные по результатам генетических исследований материала, полученного от пациента, для которого изготовлен такой препарат, уточнили в Минздраве.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что лечебная вакцина на платформе мРНК – это новое поколение противоопухолевых препаратов.

"Важно понимать, что это лишь начало применения инновационного подхода к лечению, поэтому ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения. И понятно, что на начальном этапе речь не идет о массовом применении. Об этом можно будет говорить в том числе после оценки эффективности и безопасности. Эта технология не панацея, а лишь один из методов лечения, которые мы сейчас разрабатываем и внедряем", - отметил ранее министр.