Шойгу заявил о желании США привлечь к переговорам по контролю над вооружениями КНР и умолчании о Британии и Франции

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что США хотят привлечь Китай к переговорам по контролю над вооружениями, при этом Вашингтон не говорит о необходимости задействовать в дискуссии другие ядерные державы - Великобританию и Францию.

США предлагают "некую новую архитектуру, в основе которой будет лежать эфемерный многосторонний документ", сказал Шойгу в интервью газете "Коммерсант" во вторник.

"Однако ни о какой многосторонности говорить не приходится. Ключевым условием США является подключение к переговорам (по контролю над вооружениями) Китая, в то время как о необходимости участия в них Лондона и Парижа в Вашингтоне умалчивают", - заявил секретарь Совбеза РФ.