Бронирования отелей в России на выходные 23 февраля выросли на 35-80%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российские туристы активнее бронируют отели на длинные выходные, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества, в зависимости от даты заезда продажи выросли на 35-80% по сравнению с прошлым годом, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"По статистике сервиса для отельеров Travelline, увеличение числа выходных повысило интерес к путешествиям по России: в прошлом году бронирования отелей на 23 февраля снизились на 15% по сравнению с 2024, а в нынешнем выросли на 35-80% в зависимости от дня. Самыми востребованными оказались суббота 21 февраля - в среднем плюс 80% и воскресенье 22 февраля - в среднем плюс 35% по стране", - говорится в сообщении.

По данным РСТ, цены на эти дни выросли умерено - на 10-12%, до 12 тыс. рублей за номер. Все средства размещения, от бюджетных 2* до 4-5*, востребованы в равной степени.

Москва и Санкт-Петербург бронируются в пределах средних показателей по рынку.

"Москва, в отличие от северной столицы, опустила цены на все праздники на 12%. Тем не менее, судя по статистике, туристы предпочитают провести эти выходные за городом: отели Московской и Ленинградской областей востребованы на 130-140% больше, чем год назад", - пояснили в объединении.

Заметный рост бронирований и в ближайших к Москве регионах - рост вдвое и даже более на эти выходные по Владимирской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областям. Порядка 70% бронирований идет от жителей Москвы и области.

Хорошие темпы бронирования на праздники демонстрируют Липецкая (плюс 300%), Нижегородская (плюс 200%), Мурманская (плюс 150-180%), Архангельская (плюс 100%) области, Карелия (плюс 80-100%) и Бурятия (плюс 100%). Есть прирост (плюс 70%) на праздничные даты в Крыму, особенно на фоне невысоких показателей всего февраля. По Татарстану прирост на 35-50%, хотя повышение цен составило 33%. Праздники подстегнули бронирование алтайского горнолыжного курорта Шерегеш на 30-50%.