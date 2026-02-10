Поиск

Минобороны РФ сообщило о поражении 33 украинских беспилотников за два часа

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 16:00 до 18:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны РФ, 16 БПЛА поражены над территорией Краснодарского края, 12 БПЛА - над территорией Белгородской области, два БПЛА - над акваторией Азовского моря.

Кроме того, еще два беспилотника поражены над акваторией Черного моря и один БПЛА - над территорией Республики Крым.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Белгородская область Краснодарский край Черное море Азовское море Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сын экс-президента ВФЛА Балахничева арестован по подозрению в его убийстве

 Сын экс-президента ВФЛА Балахничева арестован по подозрению в его убийстве

ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги в шести регионах РФ

Обязательная геномная регистрация военных одобрена в первом чтении

Роскомнадзор заявил, что продолжит последовательно ограничивать работу Telegram

 Роскомнадзор заявил, что продолжит последовательно ограничивать работу Telegram

Задержан третий соучастник покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

 Задержан третий соучастник покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

Шесть вузов РФ с 1 сентября начнут прием по новым образовательным программам

 Шесть вузов РФ с 1 сентября начнут прием по новым образовательным программам

В Кремле подтвердили возобновление контактов с Францией на техническом уровне
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8364 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 267 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });