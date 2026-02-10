Минобороны РФ сообщило о поражении 33 украинских беспилотников за два часа

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 16:00 до 18:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны РФ, 16 БПЛА поражены над территорией Краснодарского края, 12 БПЛА - над территорией Белгородской области, два БПЛА - над акваторией Азовского моря.

Кроме того, еще два беспилотника поражены над акваторией Черного моря и один БПЛА - над территорией Республики Крым.