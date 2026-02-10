Лавров отметил важность предсказуемости в сфере стратстабильности из-за завершения ДСНВ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - России предстоит обеспечить необходимый уровень предсказуемости в сфере стратегической стабильности после истечения срока Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В связи с завершением жизненного цикла Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений предстоит обеспечить необходимый уровень предсказуемости в сфере стратегической стабильности", - сказал он в ходе выступления на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.

Текст выступления опубликован на сайте МИД РФ.