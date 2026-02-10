Поиск

Кабмин выдвинул кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию "Первого канала"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Группа кандидатов в качестве представителей Российской Федерации в совете директоров и ревизионной комиссии "Первого канала" выдвинута правительством РФ, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Согласно распоряжению, в совет директоров выдвинуты: первый замруководителя аппарата правительства РФ Леонид Левин, замруководителя администрации президента Максим Орешкин и министр цифрового развития Максут Шадаев.

Кандидатом в ревизионную комиссию выдвинута замначальника управления Росимущества Анна Дрокова.

