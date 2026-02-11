Подмосковных водителей предупредили о гололедице на дорогах

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минтранс Московской области предупреждает водителей о гололедице и призывает быть аккуратнее на дорогах.

"В конце недели в Московский регион придёт оттепель с осадками и усилением ветра. В среду местами пройдёт небольшой снег, в четверг снегопад уже будет умеренным, на дорогах возможно образование гололедицы. Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов не терять бдительность и строго соблюдать ПДД", - говорится в сообщении ведомства.

Ведомство напоминает, что водителям не стоит отвлекаться на телефон за рулем, необходимо увеличить дистанцию, не спешить и выбирать безопасную скорость. Перед пешеходными переходами следует заблаговременно снизить скорость.

Вместе с тем дорожные службы проводят очистку региональных дорог от снега.

"Более 1 тысячи специалистов Мосавтодора ведут работы по очистке и противогололёдной обработке дорог, тротуаров и посадочных площадок", - цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина.