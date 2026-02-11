Реализация инвестпрограммы РЖД в 2025 году была на 3,5% ниже утвержденного объема

При этом она превысила 860 млрд рублей

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Реализация инвестпрограммы ОАО "РЖД" в 2025 году составила более 860 млрд рублей, сообщил глава компании Олег Белозеров на итоговом заседании правлении РЖД.

"ОАО "РЖД" сохраняет принцип опережающего роста доходов над расходами. Уровень EBITDA выполнен в объеме 984 млрд рублей с ростом к предыдущему году более чем на 16%. В 2025 году инвестиционная программа реализована в объеме более 860 млрд рублей. Применены новые инструменты заимствования в небанковском секторе в объеме 475 млрд рублей. Ключевой показатель долговой нагрузки по критерию соотношения чистый долг/EBITDA выполнен с улучшением к директивному уровню и составил 3,39", - сказал топ-менеджер, отметив, что объем ввода основных фондов составил около 1,1 трлн рублей.

Инвестпрограмма РЖД на 2025 год была утвержден на уровне 890,9 млрд рублей, таким образом разница с реализацией составила 3,5%.

По словам Белозерова, "финансовый результат работы ОАО "РЖД" по итогам 2025 года положительный". "Мы работаем с прибылью (по РСБУ - ИФ) 14 млрд рублей", - добавил он.

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2024 году составила 13,9 млрд рублей.

ОАО "РЖД" создано 1 октября 2003 года, 100% акций принадлежат государству.