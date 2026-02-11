Один человек погиб и трое пострадали в Херсонской области в результате обстрелов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU -Жительница Новой Каховки (Херсонская область) погибла в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в среду.

"В Новой Каховке в результате обстрела погибла женщина 1954 года рождения. Повреждены линии электропередачи и многоквартирный дом", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Кроме того, три человека пострадали при атаках украинских дронов: двое мужчин получили ранения на трассе Раденск - Великие Копани и в Новой Збурьевке после атаки БПЛА на автомобиль, еще один мужчина пострадал в Малых Копанях, отметил глава региона.

Во вторник вечером Сальдо сообщил, что в Великой Лепетихе из-за атаки дрона пострадали две девочки 2015 и 2017 годов рождения. В среду губернатор уточнил, что одну из них госпитализировали в больницу Геническа, другую перевезли на лечение в Крым - в Республиканскую детскую клиническую больницу.