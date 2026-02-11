Поиск

Онлайн-кинотеатры "Кинопоиск", "Иви" и Wink получили миллионные штрафы за пропаганду ЛГБТ

Онлайн-кинотеатры "Кинопоиск", "Иви" и Wink получили миллионные штрафы за пропаганду ЛГБТ
Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал онлайн-кинотеатры "Кинопоиск" и "Иви.ру " виновными в совершении административных правонарушений.

"Им назначено административное наказание в виде административных штрафов в размере 3,5 и 3 млн рублей соответственно", - сообщили в суде.

Также административный штраф в размере 3 млн рублей назначен правообладателю видеосервиса Wink ООО "Рестим Медиа".

Все три организации признаны виновными по ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения).

Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в России.

Кинопоиск Wink Иви Таганский суд Иви.ру
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В правительстве призвали РЖД в 2026 году выполнить план по погрузке

Онлайн-кинотеатры "Кинопоиск", "Иви" и Wink получили миллионные штрафы за пропаганду ЛГБТ

 Онлайн-кинотеатры "Кинопоиск", "Иви" и Wink получили миллионные штрафы за пропаганду ЛГБТ

Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 108 беспилотников ВСУ

ПВО отразила атаку беспилотников в 12 городах и районах Ростовской области

Число приостановивших работу аэропортов достигло пяти

Завод загорелся в Волгограде после массированной атаки БПЛА

"Шереметьево" планирует реорганизацию "Домодедово", подготовит модель его развития

 "Шереметьево" планирует реорганизацию "Домодедово", подготовит модель его развития

Вторая полоса в "Домодедово" проложена с нарушениями, вероятна ее реконструкция

БПЛА атаковал многоквартирный дом в Запорожской области, жертв нет

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за вечер 48 беспилотников ВСУ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8367 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 267 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });