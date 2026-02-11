Онлайн-кинотеатры "Кинопоиск", "Иви" и Wink получили миллионные штрафы за пропаганду ЛГБТ

Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал онлайн-кинотеатры "Кинопоиск" и "Иви.ру " виновными в совершении административных правонарушений.

"Им назначено административное наказание в виде административных штрафов в размере 3,5 и 3 млн рублей соответственно", - сообщили в суде.

Также административный штраф в размере 3 млн рублей назначен правообладателю видеосервиса Wink ООО "Рестим Медиа".

Все три организации признаны виновными по ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения).

Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в России.