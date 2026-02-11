В Минфине отметили неспешность работы над процедурой возврата иностранных компаний

Желающих вернуться пока нет, спешить - некуда

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российские власти продолжают работать над процедурой возвращения иностранных компаний, покинувших российский рынок после начала украинского конфликта, но в отсутствие реальных претендентов спешки с принятием регулирования нет, сказал журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.

В марте 2022 года указом президента №81 был введен особый порядок проведения сделок с резидентами "недружественных" стран, которым устанавливалось, что разрешения на такие сделки выдает правкомиссия по иностранным инвестициям. Для рассмотрения и принятия решений была создана подкомиссия.

Юридически взаимодействие с компаниями-нерезидентами, в том числе и потенциальными "возвращенцами", этим указом и выпущенными в его развитие документами уже отрегулировано, отметил Моисеев. "В целом у нас схема-то есть, она действует. 81-й указ не говорит о том, что это только продажа активов (то есть сделки "на выход" - ИФ). Формально говоря, нормативная база у нас сформирована и так. Другое дело, что президент поручил ее облегчить для добросовестных компаний", - отметил замминистра.

Проект соответствующего указа был подготовлен, напомнил Моисеев. "Но пока, прямо скажем, сильного давления у нас его быстро совсем согласовать нет, потому что у нас особо и желающих нет", - сказал он, добавив, что работа над документом "движется потихонечку".

Отвечая на вопрос о критериях потенциального возвращения, которые планируется в нем прописать, Моисеев отослал к ранее сделанным заявлениям президента Владимира Путина.

"Самый главный базовый критерий - это, собственно, о чем президент говорил, - что те компании, которые возвращаются, не должны быть замечены в финансировании ВСУ и других украинских формирований, они не должны были здесь, уходя, бросить на произвол судьбы активы, ну и ряд таких вполне очевидных, всем понятных критериев", - сказал он.

Сам Моисеев считает, что многие крупные компании, которые пока "боятся" возвращаться в Россию, сделают это, когда у них появится такая возможность.

"Я думаю, что это сильно зависит от конкретной ситуации, уверен, что многие компании вернутся. Это неизбежно. Россия, естественно, это значительный привлекательный рынок, они его сейчас практически полностью отдали. И конечно они будут стремиться в какой-то момент на этот рынок вернуться", - заявил он.