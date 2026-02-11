Минпромторг предложил с 2027 года ввести полный НДС на иностранные товары

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг прорабатывает различные варианты для установления более справедливых условий для российских и иностранных продавцов, сообщил в думском комитете по промышленной политике глава ведомства Антон Алиханов.

В частности, как уточнили в Минпромторге, министерство выступает за введение полного НДС в 22% для иностранных товаров, начиная с 1 января 2027 года.

Такое предложение отличается от разработанного проекта Минфина, который предусматривает постепенное увеличение ставки НДС на покупки иностранных товаров: в 2027 году она может составить 5%, в 2028 году - 10%, в 2029 году - 15%, начиная с 2030 года - 20%.

Помимо предложений по налогам Алиханов сообщил, что Минпромторг также работает над донастройкой системы трансграничной электронной торговли и выравнивания комиссий на маркетплейсах.