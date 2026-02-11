Россия попросит США прояснить ситуацию с запретом на участие в сделках с нефтью Венесуэлы

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Россия будет использовать имеющиеся каналы общения с США, чтобы прояснить ситуацию с запретом на участие в сделках с венесуэльской нефтью, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это новое решение. Мы будем использовать имеющиеся каналы общения с американцами, чтобы прояснить ситуацию", - сказал он, комментируя решение США запретить России и Китаю участвовать в сделках с венесуэльской нефтью.

"У нас есть инвестиции в Венесуэле, есть наши долгосрочные проекты, есть заинтересованность венесуэльских партнеров и наша заинтересованность. Это все повод для проговора этой ситуации с американцами", - отметил Песков.