Разработку единой модульной платформы в автопроме отложили из-за нехватки средств

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Проект создания единой модульной платформы для российского автопрома, на подготовку которого в Минпромторге в конце 2024 года планировали за пять лет направить 160 млрд рублей, временно отложен как слишком капиталоемкий, сообщил в Госдуме министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

"В федпроекте по автомобильному транспорту ввиду бюджетных ограничений мы вынуждены были пока отказаться от капиталоемкого проекта разработки единой модульной платформы. Без господдержки наши производители сейчас не потянут такие затраты, которые могут себе позволить только мировые автогиганты. Поэтому мы сосредотачиваемся на локализации критических компонентов, в том числе для электро- и гибридных автомобилей", - сказал глава Минпромторга.

Проект создания единой модульной платформы ранее анонсировался и обсуждался чиновниками Минпромторга в контексте унификации платформенных решений, которая была заложена в отраслевую стратегию развития автопрома. В министерстве не давали подробных комментариев о деталях и ходе проработки этого проекта. Однако в федеральном бюджете на 2025-2027 годы, который принимался в 2024 году, на соответствующий проект, которым должно было заниматься подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" заложили более 80 млрд рублей на три года.

Глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тигран Парсаданян комментировал этот проект в конце ноября 2024 года на круглом столе о развитии автопрома в Совете Федерации. Он отмечал, что на разработку единой модульной платформы в течение пяти лет (2025-2030 годы) предполагается направить 160 млрд рублей.

"У нас традиционно в сегментах B, B+ есть производитель с большим предложением локализованный - это "АвтоВАЗ". Поэтому мы предложили сделать упор на классы C, D, E, которые у нас сегодня не представлены. На это направление у нас будет выделено на пятилетку 160 млрд рублей. Головным исполнителем по этой истории будет ФГУП "НАМИ". Будут привлекаться наши традиционные производители - в первую очередь, "АвтоВАЗ", "ГАЗ", "КАМАЗ" и те коллеги, которые будут готовы в этом участвовать. Там будет финансироваться разработка, а также в дальнейшем - и ее промышленное производство", - говорил Парсаданян.

Тогда же он комментировал и ситуацию с постепенной актуализацией отраслевых специнвестконтрактов в российском автопроме, отмечая, что министерство обновляет СПИКи "по мере необходимости" и не имеет задачи "обязательно всех китайских производителей сюда затащить".

"Все идет своим чередом. Естественно, мы будем делать сейчас упор на увеличение в первую очередь доли на рынке именно российской техники. Главная задача - не просто насытить рынок, а сделать так, чтобы у нас была масштабируемая компонентная база. Основная задача и упор на ближайшие годы - это именно усиление наших компетенций в компонентах", - говорил глава департамента Минпромторга.

Проект бюджета на 2026-2028 годы не содержит упоминаний единой модульной платформы и субсидий на него для ФГУП "НАМИ".