МЧС восстанавливает более 20 тыс. бомбоубежищ в 82 регионах РФ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В настоящее время МЧС восстанавливает десятки тысяч защитных сооружений более чем в 80 российских регионах, сообщил глава министерства Александр Куренков.

"На сегодняшний день в 82 регионах страны разработаны и реализуются планы приведения в нормативное состояние более 20 тыс. защитных сооружений", - сказал Куренков на расширенном заседании итоговой коллегии МЧС России в среду.

Он отметил, что в 45 субъектах РФ уже "утверждены планы приведения в готовность систем оповещения населения".

В настоящее время адреса бомбоубежищ во всех регионах России размещены на портале "Госуслуги".