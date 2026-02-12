ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отделе МВД в Удмуртии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Удмуртии ранее судимого мужчины, который готовил теракт в отделе МВД.

"В результате проведенных мероприятий в городе Можга Удмуртской Республики задержан ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера гражданин России, 1968 года рождения", - сообщил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный "приобрел компоненты для изготовления средств поражения, которые планировал использовать для вооруженного нападения на межмуниципальный отдел МВД России "Можгинский".

"В гараже задержанного обнаружено и обезврежено изготовленное им самодельное взрывное устройство, а также средства поражения, предназначенные для совершения диверсионно-террористического акта", - сообщили в ФСБ.

Следственным отделом УФСБ России по Удмуртской Республике в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.