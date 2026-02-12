Поиск

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отделе МВД в Удмуртии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Удмуртии ранее судимого мужчины, который готовил теракт в отделе МВД.

"В результате проведенных мероприятий в городе Можга Удмуртской Республики задержан ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера гражданин России, 1968 года рождения", - сообщил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный "приобрел компоненты для изготовления средств поражения, которые планировал использовать для вооруженного нападения на межмуниципальный отдел МВД России "Можгинский".

"В гараже задержанного обнаружено и обезврежено изготовленное им самодельное взрывное устройство, а также средства поражения, предназначенные для совершения диверсионно-террористического акта", - сообщили в ФСБ.

Следственным отделом УФСБ России по Удмуртской Республике в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

ФСБ МВД Удмуртия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Заместитель губернатора Челябинской области задержан в рамках уголовного дела

 Заместитель губернатора Челябинской области задержан в рамках уголовного дела

Жителей поселка в Волгоградской области эвакуируют после отражения ракетной атаки

Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в тамбовском Мичуринске

СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы

 СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы

Два медика и водитель скорой помощи пострадали при ударе БПЛА в ЛНР

Власти подготовят предложения, увязывающие ставку по льготной ипотеке с числом детей в семье

 Власти подготовят предложения, увязывающие ставку по льготной ипотеке с числом детей в семье

Что произошло за день: среда, 11 февраля

В России огурцы с 3 по 9 февраля подорожали на 5,2%

 В России огурцы с 3 по 9 февраля подорожали на 5,2%

На активы и имущество собственников "Сирена-Трэвел" наложен обеспечительный арест

 На активы и имущество собственников "Сирена-Трэвел" наложен обеспечительный арест

Константин Богомолов освобожден от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 37 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8382 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 131 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 271 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });