ФСБ сообщила о ликвидации в Ставрополе мужчины, готовившего теракт на 23 февраля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина, по заданию украинских спецслужб готовивший теракт в период празднования 23 февраля в здании Фонда поддержки участников СВО в Ставрополе, открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и был нейтрализован, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Гражданин РФ, готовивший диверсионно-террористический акт (ДТА), был членом одной из запрещенных в России украинских террористических организаций, сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, в качестве цели теракта им рассматривались административное здание ставропольского филиала государственного Фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и расположенный рядом с ним "Сквер памяти погибшим при исполнении воинского долга".

Накануне, 19 февраля, мужчина начал подготовку к теракту и попытался извлечь из схрона средства террора для окончательной сборки самодельного взрывного устройства (СВУ), заявили в ЦОС.

При задержании он "оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован ответным огнем", добавили в ФСБ. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет.

Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт) УК РФ.



