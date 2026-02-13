В Подмосковье собрались штрафовать за сбор краснокнижных грибов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в Мособлдуму законопроект, который устанавливает административную ответственность за сбор и продажу грибов, включенных в Красную книгу Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона в пятницу.

"Законопроект призван устранить правовую коллизию в статье 9 КоАП, который устанавливает административную ответственность за изъятие из природы краснокнижных видов. Дело в том, что до настоящего времени такая ответственность распространяется на животных и растения, однако грибы - это отдельное царство живой природы, которое сочетает в себе признаки как флоры, так и фауны", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Виталия Мосина.

Он напомнил, что среди краснокнижных грибов, растущих в Подмосковье, нет съедобных или пригодных для использования в медицинских целях.

В министерстве добавили, что после вступления в силу изменений 1 сентября 2026 года за незаконные добывание, продажу, уничтожение краснокнижных грибов будет грозить штраф. Для граждан он составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, по итогам 2025 года банк данных живых организмов, занесенных в Красную книгу Московской области, содержал информацию о 10 123 местообитаниях 679 редких видов.