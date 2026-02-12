Патриарх Кирилл призвал противостоять образованию мигрантских анклавов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Русская православная церковь должна противостоять образованию этноконфессиональных анклавов, которые нередко становятся рассадником радикальных идей, заявил патриарх Кирилл в четверг на собрании духовенства Московской митрополии.

"К сожалению, вопросы миграции, сохранения цивилизационной идентичности по-прежнему остро стоят в Подмосковье. Мы обязаны противостоять формированию изолированных этноконфессиональных анклавов, которые нередко становятся рассадником радикальных идей, а иногда и терроризма, направленного против коренных жителей. Церковь поддерживает твердые и справедливые меры государства против проявлений радикализма и экстремизма", - сказал патриарх.

В этой связи он призвал не забывать и о просветительской деятельности, которую следует вести параллельно с усилиями государства.