В Москве арестован второй фигурант дела о растрате в FESCO

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следователя арестовал на два месяца вице-президента FESCO Бориса Иванова арестован по делу о растрате, сообщили в суде.

Ранее на такой же срок был арестован бывший председатель совета директоров группы FESCO Андрей Северилов.

Оба были задержаны 11 февраля.

Следственный департамент МВД сообщил, что установил многомиллионную растрату, совершенной руководством транспортной компании FESCO под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла.

"По версии следствия, криминальная схема была реализована с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла. Злоумышленники организовали приобретение по завышенной стоимости 100% доли уставного капитала коммерческого предприятия, которое реальную финансово-хозяйственную деятельность не вело. При этом покупка была совершена в период действия ограничительных мер, предусматривающих запрет на совершение сделок, ухудшающих финансовое состояние компании", - говорится в сообщении.

В результате были растрачены средства транспортной группы в сумме 885 млн рублей. По заявлению транспортной группы FESCO следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК.

В FESCO заявили, что руководство проинформировано о сложившейся ситуации и что компания работает штатно.

Северилов ранее владел 23,8% акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания FESCO). В начале 2023 года Хамовнический суд Москвы обратил 92,5% акций группы в доход государства по иску Генпрокуратуры к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и группе физических и юридических лиц, а затем, по указу президента, этот актив был передан в "Росатом". Северилов, возглавлявший совет директоров FESCO c ноября 2020 года, в его новый состав не вошёл.

В сентябре 2024 года Северилов заявил, что намерен заняться транспортным бизнесом и учредил компанию по управлению активами "А7 Холдинг" с уставным капиталом 100 млн рублей. Через ООО "Холдинговая компания "Давинчи" Северилов владеет 75% в ООО "Сибирский титан" (Томская область).

