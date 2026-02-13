Поиск

В РФ сообщили о массированном и шести групповых ударах по военным целям на Украине за неделю

Поражены также склады с вооружением и аэродромы противника

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"С 7 по 13 февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ", - сказано в сообщении Минобороны.

В результате этих ударов поражены также склады военно-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромы, места производства, хранения и запуска ударных беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников, говорится в сводке.

