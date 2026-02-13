Военные РФ за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Север", "Запад" и "Восток" за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в Харьковской, Сумской и Запорожской областях, заявили в Минобороны России в пятницу.

"В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Чугуновка Харьковской области и Сидоровка Сумской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка войск "Запад" взяла под контроль населенный пункт Глушковка в Харьковской области, под контроль группировки "Восток" перешел населенный пункт Зализничное Запорожской области.

Группировка войск "Север" в течение недели нанесла удары по восьми украинским бригадам, двум полкам и трем пограничным отрядам погранслужбы Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Военные заявили, что потери украинской армии за неделю в зоне ответственности группировки составили: более 1425 военнослужащих, шесть боевых бронемашин, 81 автомобиль, 12 орудий полевой артиллерии, две боевые машины реактивной системы залпового огня, две станции радиоэлектронной борьбы, а также 45 складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка "Запад" нанесла удары по девяти бригадам ВСУ, потери армии Украины за неделю составили: свыше 1130 военнослужащих, танк, восемь боевых бронемашин, 106 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, 30 складов боеприпасов и материальных средств, сказали в военном ведомстве.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю", - говорится в сообщении.

По данным министерства обороны, за неделю нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад теробороны.

"За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 925 военнослужащих, два танка, включая танк Leopard производства ФРГ, 12 боевых бронированных машин. Уничтожены 71 автомобиль, 15 артиллерийских орудий, восемь складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла удары по 15 бригадам и двум украинским полкам, потери ВСУ за неделю составили: свыше 1895 военнослужащих, пять танков, 29 боевых бронемашин, 53 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.

За неделю группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, семи штурмовых полков и двух батальонов беспилотных систем ВСУ, сказано в сообщении.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Восток" противник потерял более 2830 военнослужащих, танк, 57 боевых бронированных машин, 90 автомобилей и восемь артиллерийских орудий", - сообщили в ведомстве.

"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ", - заявили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, потери украинской армии за неделю составили: до 280 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, 65 автомобилей, девять артиллерийских орудий, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также 11 складов боеприпасов и материальных средств.