Три канатные дороги на Эльбрусе закрыли из-за сильного ветра

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Самые высокогорные канатные дороги, расположенные на территории курорта Эльбрус в Кабардино-Балкарии, временно закрыли для посещения в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает администрация курорта в пятницу.

Закрыты канатные дороги Мир - Гарабаши, Мир2 - Баштала и Баштала - Чиран.

Скорость ветра превышает 15 м/с.

На курорте расположена сеть канатных дорог, в том числе Азау - Кругозор, которая поднимает туристов с высоты 2350 метров на 3000 метров, Кругозор - Мир (3000 м - 3500 м), Мир-2 - Баштала (3500 м - 3560 м), Баштала - Чиран (3560 м - 3300 м) и Мир - Гарабаши (3500 м - 3847 м).

Всесезонный горный курорт Эльбрус располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 25 км трасс различной сложности и сеть подъемников.