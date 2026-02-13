Поиск

Три канатные дороги на Эльбрусе закрыли из-за сильного ветра

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Самые высокогорные канатные дороги, расположенные на территории курорта Эльбрус в Кабардино-Балкарии, временно закрыли для посещения в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает администрация курорта в пятницу.

Закрыты канатные дороги Мир - Гарабаши, Мир2 - Баштала и Баштала - Чиран.

Скорость ветра превышает 15 м/с.

На курорте расположена сеть канатных дорог, в том числе Азау - Кругозор, которая поднимает туристов с высоты 2350 метров на 3000 метров, Кругозор - Мир (3000 м - 3500 м), Мир-2 - Баштала (3500 м - 3560 м), Баштала - Чиран (3560 м - 3300 м) и Мир - Гарабаши (3500 м - 3847 м).

Всесезонный горный курорт Эльбрус располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 25 км трасс различной сложности и сеть подъемников.

Эльбрус Кабардино-Балкария КБР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине намечен на следующую неделю

Суд проиндексировал на 1,5 млрд руб. долг VW, ставший причиной его локального банкротства в РФ

ФСБ задержала двух жителей Крыма за вербовку в террористическую организацию

Владельцев земельных участков могут обязать достраивать объекты или сносить их

Суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре в Хабаровском музыкальном театре

Три человека, включая ребенка, пострадали при атаке БПЛА в Волгоградской области

Патриарх Кирилл призвал противостоять образованию мигрантских анклавов

 Патриарх Кирилл призвал противостоять образованию мигрантских анклавов

В Москве арестован второй фигурант дела о растрате в FESCO

Что произошло за день: четверг, 12 февраля
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 80 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8397 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 45 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });