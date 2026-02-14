Поиск

В группировке "Восток" заявили о продвижении в глубину обороны ВСУ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину украинской обороны, группировки "Центр" и "Запад" улучшили позиции, сообщили их пресс-центры в субботу.

"Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Горького, Ровного, Никольского, Чаривного, Розовки, Барвиновки и Верхней Терсы", - сказал офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.

По его информации, в течение суток армия Украины потеряла в зоне ответственности группировки более 450 военнослужащих, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, две буксируемые гаубицы, 17 автомобилей, три станции спутниковой связи Starlink и 13 пунктов управления беспилотной авиацией.

В группировке "Центр" сообщили, что за сутки её подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции. "Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад ВСУ, бригады территориальной обороны и бригады национальной гвардии в районах Райполя, Новопавловки, Гавриловки, Доброполья, Торского, Гришино, Белицкого, Кучерова Яра и Сергеевки", - сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

По его словам, в зоне действий группировки за сутки уничтожены до 245 военнослужащих, два танка, включая танк Leopard, 12 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Червоного Оскола, Щурово, Борового, Ковалевки и Нечвалодовки", - сказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Он сообщил, что за сутки на этих участках уничтожены до 180 военнослужащих, танк Т-64, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, пять складов боеприпасов, 56 беспилотников самолетного типа, 80 тяжелых боевых квадрокоптеров, а также 39 пунктов управления дронами ВСУ.

"Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Андреевки, Мирополья и Кондратовки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Графское и Покровка", - проинформировал офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев.

За сутки уничтожены свыше 175 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных ВСУ, сообщил он.

"В результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и барражирующими боеприпасами нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Дружковки, Славянска, Константиновки, Дмитровки и Юрковки", - сказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его данным, за сутки ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, три склада материальных средств. "Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 17 антенн связи и БПЛА, два терминала Starlink, 27 наземных робототехнических комплексов, поражены восемь пунктов управления БПЛА, пункт временной дислокации, а также 39 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ", - сообщил Астафьев.

"Подразделениями группировки "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады и горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новоалександровки. Потери ВСУ за сутки в живой силе составили свыше 45 военнослужащих. Подразделениями войск беспилотных систем в зоне ответственности группировки уничтожено 17 автомобилей, три склада боеприпаса и материальных средств", - сказал начальник пресс-центра группировки Александр Чумашкаев.

