В Курской области за сутки ликвидировано 88 беспилотников

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 88 украинских беспилотников над регионом с 09:00 15 мая до 09:00 16 мая.

Кроме того, ВСУ 163 раза применили артиллерию по отселенным районам. 12 раз беспилотники атаковали территорию с помощью сброса взрывных устройств, написал глава региона в своем канале в Мах.

По информации Хинштейна, в результате атак в поселке Хомутовка Хомутовского района повреждено крыльцо аптеки. В деревне Викторовка Рыльского района повреждён фасад и остекление недействующего магазина.

Погибших нет, добавил глава региона.

Как сообщалось, в пятницу вблизи села Песчаное Беловского района пострадали два человека, которые ехали на автомобиле.