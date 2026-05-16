Поиск

В Курской области за сутки ликвидировано 88 беспилотников

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 88 украинских беспилотников над регионом с 09:00 15 мая до 09:00 16 мая.

Кроме того, ВСУ 163 раза применили артиллерию по отселенным районам. 12 раз беспилотники атаковали территорию с помощью сброса взрывных устройств, написал глава региона в своем канале в Мах.

По информации Хинштейна, в результате атак в поселке Хомутовка Хомутовского района повреждено крыльцо аптеки. В деревне Викторовка Рыльского района повреждён фасад и остекление недействующего магазина.

Погибших нет, добавил глава региона.

Как сообщалось, в пятницу вблизи села Песчаное Беловского района пострадали два человека, которые ехали на автомобиле.

Александр Хинштейн Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вылет 25 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за введенных ограничений

Семьдесят квартир повреждено в многоэтажке, атакованной БПЛА в Белгороде накануне

Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию

 Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили прием и выпуск самолетов

В Курской области за сутки ликвидировано 88 беспилотников

Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит с визитом КНР 19-20 мая

 Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит с визитом КНР 19-20 мая

ВС РФ контролируют 85% территории Красного Лимана

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

 Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Тридцатиградусная жара прогнозируется в Москве на следующей неделе

 Тридцатиградусная жара прогнозируется в Москве на следующей неделе

Верховный суд предложил смягчить наказание за хранение наркотиков без цели сбыта

 Верховный суд предложил смягчить наказание за хранение наркотиков без цели сбыта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2207 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9417 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов