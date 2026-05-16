Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит с визитом КНР 19-20 мая

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 19-20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику, сообщает пресс-служба Кремля в субботу.

"Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - говорится в сообщении.

"Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026-2027 гг.)", - отмечают в пресс-службе.

По итогам переговоров лидеров "планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов", подчеркивается в сообщении.

"Программой визита также предусмотрена встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой состоится обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества", - добавили в пресс-службе Кремля.