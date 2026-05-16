Движение по Крымскому мосту возобновлено спустя 10,5 часов после перекрытия

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт в субботу днем после временной остановки, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Мост был перекрыт для движения автотранспорта более 10,5 часов.

В Крыму, по данным МЧС, несколько раз в ночь на субботу объявляли беспилотную опасность, она действует до сих пор.

По данным на 11:00 по московскому времени, задерживаются 12 поездов в сообщении с полуостровом, сообщил оператор железнодорожных перевозок на полуостров "Гранд Сервис Экспресс".



