Поиск

Движение по Крымскому мосту возобновлено спустя 10,5 часов после перекрытия

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт в субботу днем после временной остановки, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Мост был перекрыт для движения автотранспорта более 10,5 часов.

В Крыму, по данным МЧС, несколько раз в ночь на субботу объявляли беспилотную опасность, она действует до сих пор.

По данным на 11:00 по московскому времени, задерживаются 12 поездов в сообщении с полуостровом, сообщил оператор железнодорожных перевозок на полуостров "Гранд Сервис Экспресс".


Крым Гранд Сервис Экспресс Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение по Крымскому мосту возобновлено спустя 10,5 часов после перекрытия

Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

 Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

Аэропорты Сочи и Геленджика вернулись к штатной работе

Рябков допустил новые контакты Лаврова и Рубио в предстоящий период

Вылет 25 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за введенных ограничений

 Вылет 25 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за введенных ограничений

Семьдесят квартир повреждено в многоэтажке, атакованной БПЛА в Белгороде накануне

Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию

 Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили прием и выпуск самолетов

В Курской области за сутки ликвидировано 88 беспилотников

Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит с визитом КНР 19-20 мая

 Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит с визитом КНР 19-20 мая
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9420 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2209 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов