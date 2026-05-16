Семьдесят квартир повреждено в многоэтажке, атакованной БПЛА в Белгороде накануне

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Повреждения зафиксированы в более 70 квартирах многоквартирного дома, атакованного в минувшую пятницу в Белгороде, сообщил региональный оперштаб в субботу.

"Оценку строительных конструкций будут производить эксперты", - говорится в сообщении.

Также власти сообщили о состоянии пострадавших при ударе жильцов многоэтажки. "Трехлетний ребенок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Трое пострадавших продолжают лечение в медицинских учреждениях города Белгорода, остальные отпущены на амбулаторное лечение", - проинформировал оперштаб.

Как сообщалось, накануне в результате атаки беспилотника на жилой многоквартирный дом в Белгороде ранены девять человек.

