Транскам открыли для движения всех видов транспорта

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на участке Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии после расчистки дороги, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в субботу.

"В связи с расчисткой дорожного полотна и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 10:30 мск 14 февраля до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Движение грузовиков на участке Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии было приостановлено днем 13 февраля из-за ухудшения погоды.