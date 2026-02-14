Движение по Крымскому мосту перекрывалось на 20 минут

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Крымский мост закрывали для движения автотранспорта в субботу днем, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Мост был перекрыт для движения автотранспорта около 20 минут.

Причины ограничения движения не разглашались.

Региональные власти призывают относиться к ситуации с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Ранее в субботу движение по Крымскому мосту уже приостанавливали. Мост был перекрыт около 35 минут.