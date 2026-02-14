Временные ограничения введены в аэропорту Геленджика

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщает в субботу пресс-служба Росавиации.

"Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

"Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00 мск", - отмечает пресс-служба.