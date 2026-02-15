Иностранное судно повредило кран в порту Усть-Луга

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Проверка проводится по факту навала судна на причал в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщила в воскресенье пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.

"Установлено, что иностранное судно прибыло в порт и при развороте, в связи с ледовой обстановкой и не рассчитав маневр, совершило навал на причальную стенку, повредив портальный кран", - говорится в сообщении.

Пострадавших, как и разлива нефтепродуктов, нет, отметили в пресс-службе.