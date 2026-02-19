Поиск

Путин отметил рост числа случаев использования криптовалюты в преступных целях

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Террористические, экстремистские группировки, криминальные сообщества активно используют цифровые технологии, что приводит к возникновению новых форм преступлений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"К сожалению, (цифровые технологии - ИФ) используются не только во благо, их активно применяют и в преступных целях террористические экстремистские группировки, криминальные организованные сообщества", - сказал Путин в четверг, выступая на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.

По его словам, возникают новые формы преступной деятельности.

"Растет число случаев, когда цифровая валюта является средством преступления, незаконным доходом, либо предметом криминального посягательства", - отметил президент.

Он добавил, что "практики, с которыми сталкиваются граждане, бизнес зачастую не имеют системного и нормативного регулирования".

"Жизнь опережает право. Норма применяется, а жизнь уже ушла вперед", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что Верховный суд должен своевременно реагировать, формировать единые подходы и разъяснять их судам, активно пользоваться своим правом законодательной инициативы.

