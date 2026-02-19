Ил-114 в рамках испытаний приземлился в Красноярске

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Опытный экземпляр самолета Ил-114-300 совершил посадку в аэропорту Красноярска в рамках сертификационных испытаний, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

"С начала февраля машина проходила испытания в условиях якутских морозов, чтобы подтвердить готовность к работе на севере. Для Красноярского края развитие региональной авиации - стратегическая задача. Во многих населенных пунктах именно самолет остается единственной связью с "большой землей". Поэтому мы ждем Ил-114-300 для работы на внутренних маршрутах", - написал Котюков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что поручил министру транспорта и авиакомпании "КрасАвиа" продолжить работу с Объединенной авиастроительной корпорацией и Авиационным комплексом им. С. В. Ильюшина по вопросам поставки техники, а также создания базы для обучения экипажей и обслуживания самолетов.

Ил-114-300 – модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114 пассажировместимостью 50-68 человек. Основной интересант машины – дальневосточная авиакомпания "Аврора".

Как сообщал гендиректор перевозчика Константин Сухоребрик, "Аврора" ждет первые поставки самолетов Ил-114-300 только с 2028 года. Только текущую потребность "Авроры" в Ил-114-300 он оценил в 20 бортов. "В 2028 году, я так понимаю, производитель сможет выпускать по шесть машин в год, поэтому 3-4 года уйдет на производство (20 самолетов - ИФ)", - добавил он.

Первым дальневосточным регионом, где предполагается базирование Ил-114-300, станет Хабаровский край, так как там располагаются авиаремонтные предприятия. Оттуда самолет сможет летать на Сахалин, Камчатку, в Колыму, сказал Сухоребрик.