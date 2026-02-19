Срок внесения нелегальных игровых сайтов в реестр запрещенных предложено сократить до 2 дней

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1155881-8, сокращающий с пяти до двух рабочих дней срок, в течение которого Федеральная налоговая служба обязана принять решение о включении сайтов с признаками незаконной организации азартных игр в единый реестр запрещенных.

Поправка вносится в закон о публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр". Срок отсчитывается с момента получения ФНС заявления от регулятора об обнаружении таких ресурсов. После получения заявления ФНС вносит данные о таких ресурсах в единый реестр запрещенных сайтов, на основании чего они блокируются. Сокращение срока, по замыслу авторов законопроекта, повысит оперативность блокировки нелегальных игровых ресурсов.

"Сокращение срока внесения информации в информационную систему "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено" повысит эффективность данного вида государственного контроля (надзора), так как приведет к более оперативной блокировке сайтов в сети "Интернет", на которых осуществляется незаконная деятельность по организации и проведению азартных игр", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.