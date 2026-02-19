Белоусов обсудил с министром ВС Мадагаскара сотрудничество в сфере обороны

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов провел в Москве переговоры с министром Вооруженных сил Мадагаскара Маминириной Ели Разафитомбо, сообщило российское военное ведомство.

Они обсудили актуальные и перспективные направления взаимодействия по линии оборонных ведомств, а также наметили пути их реализации.

"Глава российского военного ведомства отметил, что в ходе визита малагасийской делегации проделана большая работа и благодаря слаженным совместным усилиям была завершена подготовка к встрече президентов России и Мадагаскара", - сказано в сообщении.

"Сегодня считаю важным сверить часы по реализации достигнутых договоренностей", - сказал российский министр.

Министр ВС Мадагаскара поблагодарил Белоусова за содействие при подготовке встречи глав государств и особо отметил помощь, оказанную российским Минобороны, при ликвидации последствий разрушительных циклонов.

Ранее 19 февраля президент Возрождения Республики Мадагаскар Микаэль Рандрианирина заявил на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, что Мадагаскар намерен развивать отношения с Россией во всех сферах, в том числе в военной.