БПЛА сбиты над тремя муниципалитетами Калужской области и на окраине Калуги

Обломками уничтоженного беспилотника повреждена крыша многоэтажки в Людиново

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении беспилотников над тремя муниципалитетами и на окраине Калуги.

"Уничтожены БПЛА над территориями Дзержинского, Малоярославецкого, Боровского муниципальных округов, на окраине города Калуга. Обломок уничтоженного над территорией города Людиново БПЛА повредил крышу многоэтажного дома", - написал Шапша в своем телеграм-канале вечером в воскресенье.

По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет.