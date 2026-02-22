Поиск

БПЛА сбиты над тремя муниципалитетами Калужской области и на окраине Калуги

Обломками уничтоженного беспилотника повреждена крыша многоэтажки в Людиново

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении беспилотников над тремя муниципалитетами и на окраине Калуги.

"Уничтожены БПЛА над территориями Дзержинского, Малоярославецкого, Боровского муниципальных округов, на окраине города Калуга. Обломок уничтоженного над территорией города Людиново БПЛА повредил крышу многоэтажного дома", - написал Шапша в своем телеграм-канале вечером в воскресенье.

По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет.

Калужская область БПЛА уничтожение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число сбитых на подлете к столице беспилотников достигло 25

С 16:00 над регионами нейтрализованы 130 украинских дронов

Что произошло за день: воскресенье, 22 февраля

Директор ФСБ заявил о "британском следе" в деле о покушении на генерала Алексеева

Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ

 Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ

Кремль предупредил об ответе в случае, если Эстония направит ядерное оружие на РФ

Нефтебаза в Луганске загорелась после атаки беспилотников

В Запорожской области снова произошло отключение электроснабжения

Аэропорт Ярославля возобновил работу

 Аэропорт Ярославля возобновил работу

Что произошло за день: суббота, 21 февраля
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 113 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8472 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });