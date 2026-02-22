Кремль предупредил об ответе в случае, если Эстония направит ядерное оружие на РФ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Если в Эстонии появится ядерное оружие, которое будет нацелено на Россию, то Россия в ответ нацелит свое ядерное оружие на Эстонию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие, и Эстония должна четко это понимать", - сообщил Песков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину".

"Эстония совсем рядом с нами. Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам", - отметил он.

Песков подчеркнул, что "Россия всегда будет делать то, что должно для обеспечения собственной безопасности, тем более в вопросах ядерного сдерживания".

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна заявил, что при необходимости Эстония может разместить на своей территории ядерное оружие союзников по НАТО. "Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории", - привел в среду слова Цахкны портал телерадиовещания ERR.