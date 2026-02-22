Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в ежегодной коллегии ФСБ, где поставит задачи этому ведомству, сообщил журналист информационной службы "Вести" Павел Зарубин.

Также в графике главы государства на неделю - заседание Высшего госсовета России и Белоруссии, участие в форуме будущих технологий, международные контакты и оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, сообщается на сайте Vesti.ru.

23 февраля, в День защитника Отечества, Путин вручит государственные награды военным.