Директор ФСБ заявил о "британском следе" в деле о покушении на генерала Алексеева

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что за покушением на генерал-лейтенанта ГУ Генштаба Владимира Алексеева стоят спецслужбы Украины, однако они могли действовать при кураторстве британских спецслужб.

"Вот однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины. И за ними стоят третьи страны, о которых мы говорили ранее, о том, что украинские спецслужбы действуют под кураторством или при кураторстве западных спецслужб. Мы видим британский след прежде всего здесь. Поэтому расследование продолжается", - сказал он в комментарии автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

По его словам, спецслужбы определились практически со всеми участниками и заказчиками покушения.

"Мы внимательнейшим образом отслеживаем все происходящее вещи, конечно же, не забудем никогда и не простим", - сказал директор ФСБ.

Покушение на генерала Алексеева произошло 6 февраля.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщала, что в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный произвел несколько выстрелов в Алексеева. Раненый генерал был госпитализирован. Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия), сказала представитель СКР.

Позднее стало известно о задержании трех фигурантов дела, в том числа непосредственного исполнителя покушения. Все они арестованы. В ФСБ сообщали, что задержанные дали признательные показания, рассказали, что действовали по заданию СБУ.