Поиск

Директор ФСБ заявил о "британском следе" в деле о покушении на генерала Алексеева

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что за покушением на генерал-лейтенанта ГУ Генштаба Владимира Алексеева стоят спецслужбы Украины, однако они могли действовать при кураторстве британских спецслужб.

"Вот однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины. И за ними стоят третьи страны, о которых мы говорили ранее, о том, что украинские спецслужбы действуют под кураторством или при кураторстве западных спецслужб. Мы видим британский след прежде всего здесь. Поэтому расследование продолжается", - сказал он в комментарии автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

По его словам, спецслужбы определились практически со всеми участниками и заказчиками покушения.

"Мы внимательнейшим образом отслеживаем все происходящее вещи, конечно же, не забудем никогда и не простим", - сказал директор ФСБ.

В РоссииФигурантам дела о покушении на генерала Алексеева предъявлены обвинения в терроризмеЧитать подробнее

Покушение на генерала Алексеева произошло 6 февраля.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщала, что в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный произвел несколько выстрелов в Алексеева. Раненый генерал был госпитализирован. Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия), сказала представитель СКР.

Позднее стало известно о задержании трех фигурантов дела, в том числа непосредственного исполнителя покушения. Все они арестованы. В ФСБ сообщали, что задержанные дали признательные показания, рассказали, что действовали по заданию СБУ.

ФСБ Александр Бортников Генштаб РФ Владимир Алексеев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Директор ФСБ заявил о "британском следе" в деле о покушении на генерала Алексеева

Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ

 Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ

Кремль предупредил об ответе в случае, если Эстония направит ядерное оружие на РФ

Нефтебаза в Луганске загорелась после атаки беспилотников

В Запорожской области снова произошло отключение электроснабжения

Аэропорт Ярославля возобновил работу

 Аэропорт Ярославля возобновил работу

Что произошло за день: суббота, 21 февраля

МИД РФ предупредил об ответных мерах в случае присоединения Южной Кореи к инициативе НАТО PURL

Тела восьми погибших в крушении автомобиля подняли со дна Байкала

Финский залив полностью покрылся льдом

 Финский залив полностью покрылся льдом
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 110 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8472 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });