В Запорожской области снова произошло отключение электроснабжения

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Запорожской области зафиксировано повторное отключение электроснабжения, сообщил глава региона Евгений Балицкий в воскресенье.

"Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются", - написал он в своем калане в Max.

Ранее Балицкий сообщал, что Запорожская область частично осталась без электричества в результате массированной атаки ВСУ по энергосистеме. Тогда, по его словам, удалось восстановить электроснабжение в части муниципальных и городских образований, без света оставалось около 50% территории.

