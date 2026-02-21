Что произошло за день: суббота, 21 февраля

Новые данные о крушении вертолета в Амурской области и ЧП с авто на Байкале, гибель осужденного за нападение на Андрея Чибиса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Венгрия и Словакия допускают прекращение подачи электроэнергии на Украину в ответ на отсутствие поставок нефти по нефтепроводу "Дружба".

- Трамп решил поднять уровень пошлин в отношении импорта из всех стран мира с 10% до 15%.

- Осужденный за нападение на мурманского губернатора Андрея Чибиса погиб на СВО. Александр Быданов в октябре 2024 года был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

- Водитель нелегально перевозил туристов из КНР, провалившихся под лед на Байкале. Тела восьми погибших в субботу подняли со дна.

- Разбившийся в Амурской области вертолет не был зарегистрирован. Обломки и тела пилота и двух пассажиров обнаружены в субботу примерно в 1,5 км от места взлета. Власти Ромненского округа объявили трехдневный траур.

- Полицейские и спасатели вытащили женщину и ребенка из автомобиля, наполовину ушедшего под лед в акватории Байкала в пятницу вечером.

- Финский залив полностью покрылся льдом. Последний раз столь же сильно он промерзал в 2010 и 2011 годах.

- Йоханнес Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом, завоевав золото в гонке на 50 км классическим ходом с масс-старта на зимних ОИ.