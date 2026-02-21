Поиск

Что произошло за день: суббота, 21 февраля

Новые данные о крушении вертолета в Амурской области и ЧП с авто на Байкале, гибель осужденного за нападение на Андрея Чибиса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Венгрия и Словакия допускают прекращение подачи электроэнергии на Украину в ответ на отсутствие поставок нефти по нефтепроводу "Дружба".

- Трамп решил поднять уровень пошлин в отношении импорта из всех стран мира с 10% до 15%.

- Осужденный за нападение на мурманского губернатора Андрея Чибиса погиб на СВО. Александр Быданов в октябре 2024 года был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

- Водитель нелегально перевозил туристов из КНР, провалившихся под лед на Байкале. Тела восьми погибших в субботу подняли со дна.

- Разбившийся в Амурской области вертолет не был зарегистрирован. Обломки и тела пилота и двух пассажиров обнаружены в субботу примерно в 1,5 км от места взлета. Власти Ромненского округа объявили трехдневный траур.

- Полицейские и спасатели вытащили женщину и ребенка из автомобиля, наполовину ушедшего под лед в акватории Байкала в пятницу вечером.

- Финский залив полностью покрылся льдом. Последний раз столь же сильно он промерзал в 2010 и 2011 годах.

- Йоханнес Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом, завоевав золото в гонке на 50 км классическим ходом с масс-старта на зимних ОИ.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 21 февраля

МИД РФ предупредил об ответных мерах в случае присоединения Южной Кореи к инициативе НАТО PURL

Тела восьми погибших в крушении автомобиля подняли со дна Байкала

Финский залив полностью покрылся льдом

 Финский залив полностью покрылся льдом

Вылет 17 рейсов задержан в аэропорту Сочи из-за ограничений на полеты в центральной части РФ

Осужденный за нападение на мурманского губернатора Андрея Чибиса погиб на СВО

 Осужденный за нападение на мурманского губернатора Андрея Чибиса погиб на СВО

Временные ограничения в аэропортах Пензы и Саратова сняты

 Временные ограничения в аэропортах Пензы и Саратова сняты

Обломки БПЛА повредили частные дома в Северском районе Кубани

Женщина с ребенком спасены из наполовину ушедшей под лед машины в акватории Байкала

Перевозчик погибших на Байкале туристов из КНР не был зарегистрирован

 Перевозчик погибших на Байкале туристов из КНР не был зарегистрирован
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 104 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8468 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });