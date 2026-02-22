Нефтебаза в Луганске загорелась после атаки беспилотников

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины утром в воскресенье атаковали беспилотниками нефтебазу в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Два БПЛА ударили по территории нефтебазы в южной части города", - написал Пасечник в своем канале в МАХ.

По его данным, ударом поврежден резервуар с топливом, вследствие чего на нефтебазе произошло возгорание.

В результате атаки ранен сотрудник охраны предприятия, добавил Пасечник.