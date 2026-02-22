Поиск

Российские военные нейтрализовали за вечер воскресенье 36 украинских БПЛА

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 20:00 до 23:00 мск перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, шесть дронов нейтрализованы над Московским регионом, в том числе четыре, летевших на Москву.

Также 15 беспилотников ликвидированы над Белгородской областью, 6 - над Воронежской, 5 - над Калужской, 2 - над Брянской, по одному - над Курской и Тверской.

Ранее сообщалось об уничтожении 130 украинских БПЛА с 16:00 до 20:00 воскресенья.

Минобороны РФ беспилотники уничтожение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Возобновили работу аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский

Российские военные нейтрализовали за вечер воскресенье 36 украинских БПЛА

Число сбитых на подлете к столице беспилотников достигло 25

С 16:00 над регионами нейтрализованы 130 украинских дронов

Что произошло за день: воскресенье, 22 февраля

Директор ФСБ заявил о "британском следе" в деле о покушении на генерала Алексеева

Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ

 Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ

Кремль предупредил об ответе в случае, если Эстония направит ядерное оружие на РФ

Нефтебаза в Луганске загорелась после атаки беспилотников

В Запорожской области снова произошло отключение электроснабжения
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 114 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8472 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });