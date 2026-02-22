Российские военные нейтрализовали за вечер воскресенье 36 украинских БПЛА

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 20:00 до 23:00 мск перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, шесть дронов нейтрализованы над Московским регионом, в том числе четыре, летевших на Москву.

Также 15 беспилотников ликвидированы над Белгородской областью, 6 - над Воронежской, 5 - над Калужской, 2 - над Брянской, по одному - над Курской и Тверской.

Ранее сообщалось об уничтожении 130 украинских БПЛА с 16:00 до 20:00 воскресенья.