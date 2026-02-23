В Забайкалье два пассажирских поезда вернулись на станцию отправления из-за непогоды

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Два пассажирских поезда вернулись на станции отправления в Забайкальском крае из-за сложных метеоусловий на одном из участков Транссиба, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД, филиал ОАО РЖД).

Отмечается, что в понедельник в 04:06 по местному времени на станции Борзя задержан пассажирский поезд №302 сообщением Чита - Приаргунск на 8 часов 5 минут.

22 февраля года в 21:28 (время местное) из-за метели на участке Харанор - Приаргунск на станции Арабатук задержан пассажирский поезд №301 Приаргунск - Чита. Принято решение о возвращении состава на станции отправления Краснокаменск и Приаргунск. Как пояснили "Интерфаксу" в ЗабЖД, поезд составной: часть вагонов сформирована в Краснокаменске, часть - в Приаргунске

"В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры обеспечены дополнительным питанием", - отметили в филиале РЖД.

На перегоне работает бригада железнодорожников и снегоочистительная техника.