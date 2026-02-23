Задерживаются девять поездов в сообщении с Крымом из-за перекрытия Крымского моста

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь "Гранд Сервис Экспресс" сообщил о задержке пяти составов в Крым и четырех - из Крыма в связи с перекрытием движения транспорта по Крымскому мосту в ночь на понедельник.

В своем телеграм-канале ГСЭ сообщил, что, по данным на 8:00 мск, задерживаются по одному составу в Симферополь из Кисловодска и Адлера, а также три - из Москвы. Время задержки - от 2,5 до 4 часов.

Также опаздывают два состава в Москву и по одному - в Кисловодск и Санкт-Петербург, все из Симферополя. Время задержки - от 2,5 до 4,5 часа.

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрывали три раза за понедельник: после полуночи, после 1:00 мск и ближе к 7:00 мск. В настоящее время ограничение все еще действует.

Между тем Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара.