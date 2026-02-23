Возобновлено движение по Крымскому мосту

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт в понедельник днем после временной остановки, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Мост был перекрыт для движения автотранспорта более четырех часов. Причины ограничения движения не разглашались.

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрывали в третий раз за понедельник. Предыдущие разы ограничение вводили после полуночи и после 1:00 по Москве.

Как ранее сообщил оператор ж/д перевозок в Крым ("Гранд Сервис Экспресс"), из-за действовавших ограничений задерживается девять поездов в сообщении с полуостровом.