Минобороны РФ сообщило об уничтожении утром 18 беспилотников ВСУ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об уничтожении 18 украинских беспилотников самолетного типа в период с 7:00 до 9:00 мск над пятью регионами, а также Черным и Азовским морем.

В Минобороны сообщили, что семь БПЛА было уничтожено над территорией Краснодарского края, по два - над Белгородской и Саратовской областями, по одному - над Самарской и Ростовской областями, а также четыре - над акваторией Черного моря и один над Азовским морем.